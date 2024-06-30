Рогов заявил об обстреле Токмака ВСУ

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Токмак в Запорожской области, сообщил в Telegram председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинская армия обстреливает город из тяжелого вооружения. Система противовоздушной обороны (ПВО) работает.
Ранее в июне Рогов сообщил, что украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области из нескольких реактивных система залпового огня (РСЗО).
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«Подробности позже», – добавил Рогов.
Ранее в июне Рогов сообщил, что украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области из нескольких реактивных система залпового огня (РСЗО).
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Александр Климов