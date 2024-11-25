Рогов заявил об улучшении позиций ВС РФ в ДНР

Подразделения российской армии примерно в 8 квадратных километрах к востоку от Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов.