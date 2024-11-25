Рогов заявил об улучшении позиций ВС РФ в ДНР

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Подразделения российской армии примерно в 8 квадратных километрах к востоку от Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Кроме того, он сказал, что российские войска провели зачистку от подразделений украинской армии в районе села Елизаветовка к югу от Курахова.
Ранее Рогов заявил о входе российских войск в поселок Раздольное к западу от ДНР. По его словам, в населенном пункте идет наступательная наступательная операция.
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