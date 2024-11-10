Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)
После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа в окружении Зеленского началась спешная зачистка всей документации, связанной с военными расходами.
Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В разговоре с РИА Новости он пояснил, что правятся или просто уничтожаются все документы, связанные с поставками вооружений, боеприпасов и выделением денег на эти цели. Причём делается это совместно с натовскими и американскими чиновниками.
По словам Рогова, целью таких действий является желание скрыть многочисленные факты махинаций и разворовывания средств, так как у главы киевского режима есть чёткое понимание, что после вступления в должность вновь избранный президент США Трамп начнёт полную ревизию всех военных поставок на Украину.
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