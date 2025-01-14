Рогозин назвал действенный способ завершения СВО

Дмитрий Рогозин (Фото: TG-канал Д. Рогозина)
Украинский конфликт на Украине можно завершить путем ликвидации главарей нацистского режима в Киеве, в том числе Владимира Зеленского. Так считает сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
«Надо было заставить Зеленского опасаться нашего возмездия, чтобы он скакал как заяц, как крыса прятался по бункерам и боялся высунуть нос на свежий воздух, не то чтобы летать по заграницам», — заявил Рогозин в интервью «Газете.Ru».
По его словам, вся вина за текущий конфликт полностью лежит на Зеленском.
Рогозин также заявил, что к идее о необходимости нанесения «демонстративного» ядерного удара по Украине следует относится с крайней осторожностью. Нужно понимать, что применение ядерного оружия какой-либо из сторон может грозить гибелью всей цивилизации. По его словам, Россия обладает массой других возможностей, которые позволят эффективно воздействовать на врага, не прибегая к ядерному оружию.
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Элина Позднякова