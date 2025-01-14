Дмитрий Рогозин (Фото: РИА Новости/пресс-служба Совета Федерации)
Денацификация вовсе не подразумевает физическое уничтожение десятков и сотен тысяч солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ). Для достижения этой цели достаточно ликвидировать лишь тех, кто насаждает «человеконенавистнический русофобский дух».
Такое мнение в разговоре с изданием «Газета.Ru» высказал сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. Он считает, что большинство украинских солдат оказались на передовой против своей воли. Член Совета Федерации назвал военнослужащих ВСУ «заколдованными русскими», у которых настоящий русский характер, стойкий и мужественный, но мозг отравлен 30-летней бандеровской пропагандой.
Он подчеркнул, что для осуществления денацификации как раз и нужно ликвидировать авторов этой пропаганды, тех, кто искусственно превращает некогда братскую республику, где огромное количество смешанных семей, в «лютого врага России».
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