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Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин прокомментировал ДТП на трассе в Крыму, вызванное «зубом дракона», оставленным на дороге между Запорожской и Херсонской областями. Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что подобный случай также недавно произошёл в Курской области. Там волонтёр Иван Наумов столкнулся с бетонными заграждениями, которые были оставлены на дороге при эвакуации мирных жителей приграничных регионов. Сам волонтёр, к частью, не пострадал, однако его автомобиль уже не подлежит восстановлению.
Также в тот же день автомобиль Renault врезался в противотанковое ограждение на трассе Рыльск – Яньково. Тогда пострадал 68-летний водитель.
Рогозин добавил, что через некоторое время выяснилось, что в этот же «зуб дракона» в течение нескольких дней врезались несколько автомобилей, пострадали люди. При этом данный участок дороги находится в 170 километрах от линии боевого соприкосновения.
В заключение сенатор подчеркнул, что «наши дороги убивают людей больше, чем войска НАТО», и за это должен кто-то ответить.
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Также в тот же день автомобиль Renault врезался в противотанковое ограждение на трассе Рыльск – Яньково. Тогда пострадал 68-летний водитель.
Рогозин добавил, что через некоторое время выяснилось, что в этот же «зуб дракона» в течение нескольких дней врезались несколько автомобилей, пострадали люди. При этом данный участок дороги находится в 170 километрах от линии боевого соприкосновения.
В заключение сенатор подчеркнул, что «наши дороги убивают людей больше, чем войска НАТО», и за это должен кто-то ответить.
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Анастасия Чинкова