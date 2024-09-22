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Свалку из «зубов дракона», используемых при возведении фортификационных сооружений, обнаружили в городе Димитров (украинское название Мирноград) в подконтрольной ВСУ части ДНР. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что бетонные пирамиды, так называемые «зубы дракона», по всей видимости оказались просто выброшенными.
Подчеркнём, что Димитров находится в 10 километрах от Красноармейска. Власти Украины в конце августа объявили о принудительной эвакуации нескольких остающихся под контролем ВСУ населённых пунктов Донбасса, включая Димитров.
Ранее сообщалось, что власти Литвы разместили «зубы дракона» на границе с Россией и Белоруссией. При этом российская сторона неоднократно заявляла, что не представляет угрозу для западных стран.
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Подчеркнём, что Димитров находится в 10 километрах от Красноармейска. Власти Украины в конце августа объявили о принудительной эвакуации нескольких остающихся под контролем ВСУ населённых пунктов Донбасса, включая Димитров.
Ранее сообщалось, что власти Литвы разместили «зубы дракона» на границе с Россией и Белоруссией. При этом российская сторона неоднократно заявляла, что не представляет угрозу для западных стран.
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Анастасия Чинкова