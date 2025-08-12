Росавиация: в аэропорту Казани действуют временные ограничения
В аэропорту Казани действуют временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом во вторник, 12 августа, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
По его словам, такие меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.Как уточняет РИА Новости со ссылкой на МЧС России, на территории Республики Татарстан объявлен режим «Беспилотная опасность».
Ранее Росавиация передавала, что временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Самары, Ульяновска, Саратова и Пензы.