Росавиация: в аэропорту Казани действуют временные ограничения

12 августа 2025, 08:12

Фото: iStock/Chalabala

В аэропорту Казани действуют временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом во вторник, 12 августа, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.





По его словам, такие меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.