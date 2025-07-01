Губернатор Бусаргин: в Саратовской области объявлена опасность атаки БПЛА
В Саратовской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
«От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — передает глава Саратовской области в своем telegram-канале.
На фоне этого в аэропорту Саратова ограничили прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопансоти полетов.