Росавиация: в аэропорту Саратова ограничили работу для обеспечения безопасности
В аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Саратов», — передает представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось об атаке беспилотников на Ростовскую область. В результате падения обломков вражеских дронов были повреждены несколько жилых домов.