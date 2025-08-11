Росавиация: в аэропорту Казани введены ограничения для обеспечения безопасности

11 августа 2025, 13:53

Фото: iStock/Chalabala

В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мера введена для обеспечения безопасности полетов.





Как отметил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале, воздушная гавань временно не выпускает и не принимает самолеты. Сообщение о введении ограничений было опубликовано в 13:38 по московскому времени.





«Аэропорт Казань. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — передает представитель ведомства.