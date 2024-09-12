В Минобороны доложили последние новости в Курской области

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ВС РФ ударили по боевикам ВСУ под Курском при помощи самолетов Су-25, доложили в Минобороны России.
«Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета», — пояснили там.В ведомстве добавили, что противник потерял бронетехнику, а также автомобили, все цели ликвидированы.
Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский впервые высказался о контрнаступлении ВС РФ в Курской области.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. В августе 2024 года украинские боевики напали на Курскую область.
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