Росгвардия нашла и обезвредила мину-сюрприз в ЛНР

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Мину-сюрприз обезвредили в Луганской народной республике саперы Росгвардии, информирует пресс-служба ведомства.
«При проведении инженерной разведки маршрута движения подразделений в Луганской Народной Республике росгвардейцы обнаружили замаскированный инженерный боеприпас, предположительно, установленный с миной-сюрпризом», — прокомментировали силовики.Там отметили, что служебный пес подтвердил наличие взрывчатки. По словам одного из кинологов, собака по кличке Норис имеет хорошее чутье, и вновь не ошиблась, когда замерла в сигнальной позе, приближаясь к взрывному устройству.
«…Мы уже давно работаем вместе, прошли не одну командировку, он не раз меня спасал. Скоро Норису на пенсию, и я его обязательно заберу к себе», — сказал силовик.Взрывное устройство ликвидировали при помощи накладного заряда и продолжили выполнять боевую задачу.
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