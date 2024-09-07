Глава киевского режима Владимир Зеленский при поражении боевиков ВСУ на поле боя может сбежать во Флориду. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал экс-разведчик США Тони Шаффер.
«Я думаю, что Зеленский будет искать возможность переехать в один из своих домов во Флориде, вероятно, к декабрю, когда все будет плохо в любом случае», — прокомментировал он.
Шаффер считает, что украинская армия вряд ли удержит территории Донбасса и может лишиться контроля над ними уже в осенний период. Он подчеркнул, что ситуация для украинской республики может стать еще хуже, если к этому моменту стороны не вернутся к дипломатическому урегулированию конфликта.
«Вы сможете увидеть, как русские придут и возьмут не только Донбасс, но, возможно, войдут и в Одессу», — предположил американский экс-силовик.Зеленский в 2019 году перед выборами президента Украины обещал уладить конфликт, но придя к власти, продолжил агрессивную антироссийскую риторику своих предшественников. К слову, срок его полномочий истек 20 мая 2024 года.
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Никита Кротов