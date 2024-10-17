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В России показали уникальную винтовку ZOV с кучностью 0,5 угловой минуты

Винтовку ZOV с кучностью 0,5 угловой минуты показали на выставке в России
17 октября 2024, 21:59
Фото: istock/Artem Zakharov

Фото: istock/Artem Zakharov

На выставке ORËLEXPO представили новую полуавтоматическую винтовку ZOV, которая отличается кучностью в 0,5 угловой минуты. Этот показатель считается снайперским уровнем точности. ZOV — единственная винтовка в России с такой кучностью, сообщил представитель конструкторского бюро Lobaev Arms Алексей Сторожук.
Он подчеркнул, что оружие позволяет стрелять точно на расстоянии до одного километра. Винтовка ZOV построена на основе AR-15 и имеет калибр .308 Win.
«Главная фишка ZOV — это ее стволы. Это единственная винтовка в России, которая может стрелять с кучностью 0,5 МОА интенсивной стрельбой в полуавтоматическом режиме», — цитирует эксперта NEWS.ru.



Посвященная оружию международная выставка ORËLEXPO проходит в московском Гостином Дворе. На ней представлена продукция более 100 российских и зарубежных компаний, а также индивидуальных мастеров. Среди участников также присутствуют представители из Китая.

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#продукция
#технологии
#россия
Жители цыганской деревни в Ленобласти получили повестки после инцидента с ГАИ
Более 30 жителей цыганской деревни в Ленобласти получили повестки в военкомат
17 октября 2024, 21:48

Фото: iStock/scaliger

Более 30 жителей цыганского поселения в Ленинградской области, где накануне произошёл инцидент с сотрудниками ГАИ, получили повестки для постановки на воинский учёт. Об этом пресс-служба главка МВД РФ по региону сообщила в беседе с РИА Новости.
Днём ранее сообщалось, что в деревне Верхние Осельки толпа цыган помешала сотрудникам ГАИ задержать нарушителя ПДД. Ему удалось сбежать, пока народ толкал правоохранителей и дёргал их за форменную одежду. В результате в отдел полиции доставили четверо цыган, в том числе 19-летнего водителя без прав. Он получил трое суток административного ареста. В связи с произошедшем полиция провела тотальную проверку табора с обысками в домах.

В четверг стало известно, что 32 мужчинам, которых доставили в отдел полиции для разбирательства, вручили повестки в военкомат для постановки на воинский учёт.

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#полиция
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#гаи
#военкомат
#инцидент
#жители
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iPhone 15 в России упал в цене вдвое
Стоимость iPhone 15 в России за год снизилась почти вдвое
17 октября 2024, 21:25

Фото: istock/frantic00

Цены на базовый iPhone 2023 года выпуска на российском рынке снизились почти на 50%. Об этом сообщило издание Hi-Tech Mail.ru 17 октября.
«В октябре этого года стоимость базовой модели упала до 60-70 тысяч рублей. Тем временем год назад, на старте продаж, этот же смартфон стоил от 125 до 170 тысяч рублей», — говорится в материале.

Авторы подчеркнули, что это почти на 50% ниже первоначальной цены, а также на 15-20% меньше, чем на начало осени. Эксперты также заметили, что самые выгодные цены на iPhone 15 можно найти за границей. Но покупателям из России придется заплатить дополнительную пошлину.

9 сентября Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 16. В этом году компания выпустила четыре модели. Базовые iPhone 16 и 16 Plus продаются в пяти цветах – черный, белый, розовый, сиреневый и мятный. А Pro-модели представлены в четырех оттенках – черный, так называемый «desert titanium», и два вида серого.

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#цены
#эксперты
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#технологии
#рынок
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Сразу 200 беспилотников появились в небе над российским регионом
Сразу 200 беспилотников появились в небе над Ноябрьском в ЯНАО
17 октября 2024, 20:46

Фото: iStock/Oselote

Сразу 200 беспилотников поднялись в небо над городом Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщил портал «Ямал-Медиа» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что две сотни дронов над городом запустили школьники в рамках чемпионата по программированию и управлению беспилотными летательными аппаратами. Из беспилотников выложили надписи «Ноябрьск», «Россия 2024», «Привет» и фигуру бегущего оленя.

В чемпионате приняли участие 37 школьников и студентов из всех муниципалитетов Ямала. Ребята соревновались в мастерстве управления беспилотниками, участвовали в практических занятиях по конструированию и ремонту устройств, гонках FPV-дронов и мультироторных беспилотников.

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#беспилотник
#школьники
#чемпионат
#россия
#бпла
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«Бежала с детьми за машиной»: Татьяна Ким рассказала об издевательствах Бакальчука в браке
Татьяна Ким рассказала об абьюзивных отношениях с бывшим мужем Бакальчуком
17 октября 2024, 20:43

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Татьяна Ким, основательница маркетплейса Wildberries, рассказала о проблемах в семейной жизни с бывшим мужем на женском форуме BeWoman в Алма-Ате. Она призналась, что сталкивалась с абьюзом со стороны Владислава Бакальчука.
Ким вспомнила, как бежала за машиной мужа с маленькими детьми, как супруг разбивал и выкидывал ее вещи. Сейчас, по словам Ким, ей трудно об этом вспоминать.
«Мне говорят, помнишь, как ты бежала с маленькими детьми за машиной, потому что муж поехал, и ты бежала за ним по дороге. Помнишь, как разбивались вещи, выкидывались. Сейчас не хочу даже про это говорить», — рассказала Ким

Модератор спросила, как Ким себя чувствует после возвращения девичьей фамилии. Она ответила, что чувствует себя свободной, словно сбросила какие-то оковы. Многие спрашивают, как она могла так долго терпеть. Ким объяснила, что это произошло не в один день, а накапливалось годами.
«Видимо, вот эта сила выносливости на уровне ДНК, если мы вспомним историю нашего государства, сколько приходилось терпеть», — поделилась она.

Ким также заявила, что крепкие отношения в семье строятся на равноправии. Молодые люди должны учиться слушать и уважать друг друга, тогда семья будет крепкой, и брак не распадется.

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#wildberries
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В Краснознаменск прибыла Казанская икона Божией Матери
17 октября 2024, 20:27

Фото: пресс-служба городского округа Краснознаменск

В подмосковный Краснознаменск прибыла Казанская икона Божией Матери. Об этом сообщила пресс-служба городского округа.
Святыню приняли в Михаило-Архангельском храме.
Фото: пресс-служба городского округа Краснознаменск

Казанская икона Божией Матери перемещается по городам России с мая этого года. Она отправилась в путешествие по стране после Всероссийского молебна о победе, который провёл в Москве патриарх Кирилл. На территории Московской области икона будет находиться до 23 октября. После она отправится в Нижегородскую епархию, а затем вернётся в столицу.

Также в четверг, 17 октября, в Красногорске состоялся Всероссийский молебен о Победе. В Никольском кафедральном соборе прихожане и духовенство встретили чудотворный образ – московский список Казанской иконы Божией Матери. Ночную божественную литургию провёл архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. Вместе с многочисленными прихожанами он помолился за всех, кто сейчас сражается за Родину.

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#краснознаменск
#подмосковье
#икона
#православие
#патриарх кирилл
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Meta* уволила сотрудников за использование купонов на еду не по назначению
Meta* уволила десятки сотрудников за злоупотребление купонами на еду
17 октября 2024, 18:58

Фото: istock/AmnajKhetsamtip

Американский IT-гигант Meta* сократил штат на несколько десятков человек из-за злоупотребления купонами наеду. Financial Times сообщает, что увольнения произошли в Лос-Анджелесе, пострадали сотрудники Instagram** и WhatsApp.
Компания предоставляет бесплатное питание в главном офисе и выдает 25-долларовые купоны на еду. Однако некоторые работники превысили свои полномочия: они покупали не только еду, но и другие товары, такие как патчи от прыщей, стиральный порошок и бокалы для вина.

The Guardian уточняет, что из Meta* ушли 24 человека, в том числе один сотрудник с годовой зарплатой в 400 тысяч долларов.

Meta* подтвердила увольнения. Представитель компании заявил, что в случаях ликвидации должностей они стараются найти сотрудникам альтернативные варианты.

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*Meta — признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.
**Instagram — запрещенная в России социальная сеть.
#товары
#питание
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#социальная сеть
#работники
#увольнение
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Московские реставраторы восстановили уникальный вагон метро 1927 года
17 октября 2024, 18:08

Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Реставраторы восстановили уникальный метровагон 1927 года, который раньше эксплуатировался в московском метро. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Отмечается, что специалисты завершили проведение работ по восстановлению внутренней отдели единственного в мире сохранившегося метровагона типа В восьмидверной модификации. В скором времени экспонат поступит на постоянную экспозицию Музея транспорта, где его смогут увидеть все желающие, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Всего таких вагонов было выпущено порядка 120 штук. Они производились на заводе «Буш». Изначально данный вагон эксплуатировался в Берлинском метро, но по окончании великой Отечественной войны он поступил в Московский метрополитен. Его служба завершилась в 1968 году, после чего вагон использовался как хозяйственное помещение.

В связи с этим, внутреннюю отделку вагона, которая сильно пострадала за эти годы, пришлось восстанавливать по архивным фотографиям и документам. В частности, осветительные приборы, недостающие ручки и светильники были восстановлены по единственному уцелевшему оригинальному плафону.

В ходе реставрационных работ специалисты восстановили пол, деревянные детали, крышу, внешнюю обшивку вагона, заново создали вагонные тележки. Также в ходе работ были найдены артефакты, в том числе схему берлинского метро середины XX века и таблички с указаниями.

Теперь реставраторам предстоит проработать кабину машиниста, перегородки и стёкла фонаря, который расположен на крыше.

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#москва
#метро
#вагон
#реставрация
#ремонт
#музей
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Врачи достали живого таракана из желудка мужчины
ОС: врачи достали из желудка мужчины живого таракана в Индии
17 октября 2024, 18:01

Фото: iStock/Panlrob Samsuwan

В Индии мужчина пришёл в больницу с жалобами на расстройство желудка. После проведения обследования врачи обнаружили внутри живого таракана, пишет Oddity Central.
Пациент рассказал, что страдает от болей в желудке уже три дня. Это произошло после того, как он купил уличную еду на местном рынке. Медики решили провести эндоскопию, чтобы посмотреть на состояние органа, но обнаружили внутри живого таракана.

После этого насекомое было благополучно извлечено из желудка мужчины с помощью специального устройства, рассказал врач Шубхам Ватся.

По словам специалистов, таракан могу попасть внутрь мужчины либо во сне, либо был случайно проглочен на рынке.

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#больницы
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Депутат Толмачёв раскрыл главную опасность идеологии чайлдфри
Депутат Толмачёв: Чайлдфри оказывает огромное давление на молодёжь
17 октября 2024, 17:52

Фото: iStock/champpixs

Заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв заявил, что идеология чайлдфри оказывает огромное влияние на молодых людей страны, противореча основным ценностям нашего общества – семья и дети.
«Чайлдфри — это полноценная идеология со сложившимся инструментарием и чёткими задачами. Главная из них — сделать так, чтобы население России в перспективе сократилось. Но этим идеям нет места у нас. Мы за то, чтобы наш народ становился больше и сильнее. Опасность не в индивидуальных чайлдфри, а в давлении, которое оказывается на умы множества людей, молодых. Ключевая ценность для нашего народа — семья и дети», — прокомментировал в беседе с RT Толмачёв.

До этого сообщалось, что депутаты Госдумы подготовят законопроект о запрете в РФ деструктивной идеологии в целом.

«С министерством науки отработано два тома материалов. Уже подготовлены исследования, на базе которых будет сделан следующий комплексный шаг нашими коллегами, с кем мы сегодня работаем над этой законодательной инициативой о запрете деструктивной идеологии в целом», – приводит АГН «Москва» комментарий зампреда Госдумы Анна Кузнецова.

Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не нацелен на навязывание женщинам деторождения.

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