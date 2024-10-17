В России показали уникальную винтовку ZOV с кучностью 0,5 угловой минуты

Фото: istock/Artem Zakharov
На выставке ORËLEXPO представили новую полуавтоматическую винтовку ZOV, которая отличается кучностью в 0,5 угловой минуты. Этот показатель считается снайперским уровнем точности. ZOV — единственная винтовка в России с такой кучностью, сообщил представитель конструкторского бюро Lobaev Arms Алексей Сторожук.
Он подчеркнул, что оружие позволяет стрелять точно на расстоянии до одного километра. Винтовка ZOV построена на основе AR-15 и имеет калибр .308 Win.
Посвященная оружию международная выставка ORËLEXPO проходит в московском Гостином Дворе. На ней представлена продукция более 100 российских и зарубежных компаний, а также индивидуальных мастеров. Среди участников также присутствуют представители из Китая.
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«Главная фишка ZOV — это ее стволы. Это единственная винтовка в России, которая может стрелять с кучностью 0,5 МОА интенсивной стрельбой в полуавтоматическом режиме», — цитирует эксперта NEWS.ru.
Посвященная оружию международная выставка ORËLEXPO проходит в московском Гостином Дворе. На ней представлена продукция более 100 российских и зарубежных компаний, а также индивидуальных мастеров. Среди участников также присутствуют представители из Китая.
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Лия Мурадьян