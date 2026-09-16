Росмолодёжь анонсировала всероссийскую акцию «Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ»
Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) объявило о проведении всероссийской акции «Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ». Мероприятие приурочили ко Дню воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.
Акция пройдёт с 28 по 30 сентября 2026 года. К участию приглашаются федеральные и региональные органы исполнительной власти, местные администрации, корпорации, некоммерческие организации, а также граждане России и соотечественники за рубежом.
Праздничную дату учредили Федеральным законом от 28 сентября 2023 года № 493-ФЗ. Как отмечают организаторы, этот день символизирует вековое единство, гордость и величие страны.
Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ в результате сентябрьского референдума 2022 года. В настоящее время Россия насчитывает 89 субъектов.
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