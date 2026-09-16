Росмолодёжь анонсировала всероссийскую акцию «Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ»

16 сентября 2026, 15:35

Фото: istockphoto/macky_ch

Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) объявило о проведении всероссийской акции «Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ». Мероприятие приурочили ко Дню воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.