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Подразделения группировки войск «Восток» продолжают свои наступательные операции на Южно-Донецком направлении. Согласно информации от Минобороны РФ, продвижение осуществляется в сторону населенных пунктов Новоселка, Раздольное и Днепроэнергия. Российская армия, преодолевая оборону противника и продвигаясь на северо-запад, приближается к границам Днепропетровской области. Подробнее о ситуации на других участках фронта расскажет «Радио 1».
Курская область
Накануне ВСУ провели массовую атаку на приграничные районы Курской области. Однако контрнаступление закончилось неудачей: российская армия нанесла значительный урон наступающим подразделениям противника. Также были зафиксированы атаки украинских войск в районах Черкасской Конопельки и Фанасеевки. В направлении Русской Конопельки направилась еще одна колонна ВСУ, но, по данным российских источников, она была остановлена до достижения села.
К концу дня Министерство обороны РФ сообщило, что все атаки противника были успешно отражены.
Херсонское направление
На Херсонском направлении российские военные уничтожили безэкипажный катер, который перевозил взрывчатые вещества, а также несколько транспортных средств противника. Артиллерийские удары ВС РФ были направлены на позиции ВСУ в районах населённых пунктов Янтарное и Днепровское, расположенных напротив острова Большой Потемкин, где накануне наблюдалась активизация боевых действий.
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Запорожское направление
На Запорожском участке фронта обе стороны продолжают атаковать тылы друг друга. Российские силы нацелились на спутниковые системы связи Starlink, что затрудняет коммуникации украинских войск. Были нанесены удары по позициям противника в районах Малой Токмачки и Орехова. В ответ украинская сторона атаковала гражданскую инфраструктуру.
В городе Пологи беспилотник попал в частный дом, в Шевченковском районе два человека получили ранения, а в селе Таврия дроны ВСУ преследовали гражданские автомобили на трассе. Также украинская артиллерия продолжила обстрел побережья Энергодара.
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Купянское направление
На Купянском направлении продолжаются позиционные бои на южном фланге в районах Зеленого Гая и Лозовой. Российские войска добились успеха в окрестностях села Западное, где линия фронта сместилась на юг на 7 километров, углубившись в позиции ВСУ на 2 километра. В районе Тополей продолжается укрепление недавно занятых позиций и расширение плацдарма.
Покровское направление
На Покровском направлении наблюдаются интенсивные боестолкновения. По информации экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царёва, российские подразделения штурмуют железнодорожную станцию в Удачном. Здесь разворачивается мощное встречное сражение с привлечением значительных сил обеих сторон.
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