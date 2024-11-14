Российская армия освободила село Вознесенка в ДНР

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Армия России освободила от ВСУ село Вознесенка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе СВО.
«Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вознесенка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
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Элина Позднякова