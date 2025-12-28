ВС России освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР
Подразделения группировки «Центр» освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
За последние сутки российская армия ликвидировала свыше 500 бойцов ВСУ, уничтожила три боевые бронированные машины, один пикап и станцию радиоэлектронной разведки. Удары нанесены по живой силе и технике двух механизированных бригад, одной пехотной бригады, двух десантно-штурмовых бригад, одной аэромобильной бригады, трех штурмовых полков, двух бригад морской пехоты, бригады спецназа «Азов»*, бригады теробороны и трех бригад национальной гвардии в районах Ленино, Ивановка, Торецкое, Кутузовка, Гришино, Шевченко, Белицкое, Доброполье, Василевка.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: