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Территория нескольких украинских регионов подверглась атакам Вооружённых сил РФ. В частности, взрывы прогремели в Харькове, Одессе и в Николаевской области на юге страны.
Об этом свидетельствуют данные национального ресурса по оповещению населения. О взрывах также сообщает украинское издание «Страна.ua». Сигналы воздушной тревоги звучат на территории Винницкой, Черкасской, Одесской, Кировоградской и Николаевской областей Украины.
Мэр Харькова Игорь Терехов призвал население города не покидать укрытия. В Воздушных силах ВСУ сообщили о пусках российской тактической авиацией управляемых авиационных бомб. По последним данным ударами поражены объекты энергетической инфраструктуры, которые использовались киевским режимом в интересах военной промышленности.
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Александр Бойцов