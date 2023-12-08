Российская армия перешла в наступление у Артемовска

Фото: istock / Dmitry Andreev
Российские бойцы перешли в наступление в районе Артемовска, закрепляясь на занимаемых позициях. Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».
Авторы портала уточняют, что на северном фланге города ВС РФ наступают широким фронтом, вынуждая украинские формирования отступить. В результате натиска, противник был выбит из десятка опорных пунктов.
Также сообщается, что достигнуть успеха российским военным удалось в районе Берховского водохранилища.
Прежде стало известно, что ВС РФ установили контроль над трассой Часов Яр – Артемовск. Противник испытывает трудности с подвозом медикаментов, продовольствия и резервов, так как основное обеспечение шло по этой дороге. Об этом рассказал врио главы ДНР Ян Гагин.
Читайте также:
Рогов: Зеленский лично согласовывает списки, кого из оппонентов нужно убить
Украинцы нашли способ обходить блокировку КПП на польской границе
Примкнувший к ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» убит на фронте
Также сообщается, что достигнуть успеха российским военным удалось в районе Берховского водохранилища.
Читайте также:
Рогов: Зеленский лично согласовывает списки, кого из оппонентов нужно убить
Украинцы нашли способ обходить блокировку КПП на польской границе
Примкнувший к ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» убит на фронте
Анастасия Крестьянова