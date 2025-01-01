Российская армия продолжает зачистку Кураховской теплоэлектростанции

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Российские войска продолжают зачистку территории Кураховской тепловой электростанции. Из города части Вооружённых сил Украины практически полностью выбиты.
Южная группировка ВС РФ заняла выгодные позиции на высотах вокруг населённого пункта, сообщили ТАСС источники в силовых структурах. По словам собеседника агентства, в районе Кураховской ТЭС сосредоточены основные силы противника. Там собрались остатки всех украинских частей, изначально оборонявших город.
Он подчеркнул, что из городских и промышленных районов Курахова украинские войска уже выбиты, остаются лишь отдельные разрозненные очаги сопротивления, за которые ВСУ пытаются цепляться. Что, впрочем, ненадолго, заключил собеседник ТАСС.
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«Предстоит ещё немало работы», — сказал представитель силовиков.
Он подчеркнул, что из городских и промышленных районов Курахова украинские войска уже выбиты, остаются лишь отдельные разрозненные очаги сопротивления, за которые ВСУ пытаются цепляться. Что, впрочем, ненадолго, заключил собеседник ТАСС.
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Александр Бойцов