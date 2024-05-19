В Великобритании заявили об опасениях среди украинцев

Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ поддерживает позицию Белгородской епархии в споре с протоиереем Андреем Ткачевым, который ранее упрекнул белгородцев в отсутствии «молитвенного ажиотажа» на фоне обстрелов со стороны Украины. Об этом пишет РБК.