В Великобритании заявили об опасениях среди украинцев

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Украинцы опасаются, что Россия скоро начнет бои за город Запорожье, заявил британский специалист Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
Он отметил, что на Украине растет опасение, что из-за очень плохой ситуации на передовой , российские войска продвинутся на север.
Меркурис обратил внимание, что украинцы начали покидать крупные населенные пункты, контролируемые Украиной. По его словам, все больше местных жителей отказываются идти на фронт.
Ранее Меркурис сообщил, что потеря Работино ударила по боевому духу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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«И тогда примерно осенью начнется сражение за город Запорожье», – сказал эксперт.
Меркурис обратил внимание, что украинцы начали покидать крупные населенные пункты, контролируемые Украиной. По его словам, все больше местных жителей отказываются идти на фронт.
Ранее Меркурис сообщил, что потеря Работино ударила по боевому духу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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Александр Климов