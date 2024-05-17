Над территорией России за ночь уничтожили более ста беспилотников

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В ночь на 17 мая дежурные системы противовоздушной обороны и Черноморский флот уничтожили 102 украинских беспилотника и шесть безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В Telegram-канале пресс-служба министерства обороны РФ написала, что ПВО уничтожили и перехватили 51 беспилотник над территорией Крымского полуострова, шесть БПЛА над территорией Белгородской области, 44 аппарата над территорией Краснодарского края и один над территорией Курской области. В акватории Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что военные ВСУ массово сдались в плен бойцам РФ под Харьковом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что военные ВСУ массово сдались в плен бойцам РФ под Харьковом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова