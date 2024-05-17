Над территорией России за ночь уничтожили более ста беспилотников

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило прислушаться к президенту РФ Владимиру Путину, когда тот предлагал ему «выйти из игры», поскольку в настоящее время Запад не принимает Зеленского. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.