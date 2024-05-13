Российская армия ударила по военному заводу в Харькове

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Российские войска ударили по военному заводу в Харькове, пишет РИА Новости.
Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он рассказал, что в момент удара по промышленному объекту, на его территории находилось порядка 30 единиц ремонтируемой техники Вооруженных сил Украины.
Кроме этого, в городе была слышна работа систем противовоздушной обороны.
Как ранее сообщал Лебедев, российская армия нанесла удар по военному аэродрому в городе Миргород Полтавской области. Оттуда ВСУ атаковали Белгород.
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Кроме этого, в городе была слышна работа систем противовоздушной обороны.
Как ранее сообщал Лебедев, российская армия нанесла удар по военному аэродрому в городе Миргород Полтавской области. Оттуда ВСУ атаковали Белгород.
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Алёна Самарева