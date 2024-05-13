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Российское наступление в Харьковской области может стать ловушкой для украинских вооруженных сил (ВСУ), утверждает Дэвид Экс в своей статье для Forbes.
Если это лишь тактический ход, то, вероятно, его целью является вынудить ВСУ переместить войска с востока на север для защиты городов, например, Часов Яр.
В случае настоящего наступления, полки могут направиться к Волчанску в ближайшие дни, подчеркивает он. Журналист указывает, что независимо от характера операции, продвижение российских сил будет проблемой для украинцев, поскольку их результаты окажутся неблагоприятными.
Он также отмечает, что этой благодаря этой операции российские военные завладели инициативой.
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В случае настоящего наступления, полки могут направиться к Волчанску в ближайшие дни, подчеркивает он. Журналист указывает, что независимо от характера операции, продвижение российских сил будет проблемой для украинцев, поскольку их результаты окажутся неблагоприятными.
Он также отмечает, что этой благодаря этой операции российские военные завладели инициативой.
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Артем Кузьмин