Российская армия ударила по заводу техники ВСУ «Южмаш»

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Российская армия ударила по заводу военной техники ВСУ в Днепропетровске, пишет РИА Новости.
Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, по заводу Южного машиностроительного завода имени Макарова, в котором ремонтируют и производят технику, а также БПЛА для ВСУ, ударили беспилотниками.
Ещё один удар российских сил пришёлся на цели рядом с аэропортом в направлении поселка Авиаторское в пригороде Днепропетровска, отметил Лебедев.
Кроме этого, российская армия нанесла удар по железнодорожной подстанции в Сидельниково Днепропетровской области. Там находится нефтебаза для заправки дизельных тепловозов.
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Ещё один удар российских сил пришёлся на цели рядом с аэропортом в направлении поселка Авиаторское в пригороде Днепропетровска, отметил Лебедев.
Кроме этого, российская армия нанесла удар по железнодорожной подстанции в Сидельниково Днепропетровской области. Там находится нефтебаза для заправки дизельных тепловозов.
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Алёна Самарева