https://radio1.ru/news/specoperaciya-na-ukraine/ukraina-nachala-postavlyat-na-front-maketi-oruzhiya/
Владимир Зеленский признал, что обстановка на донецком направлении становится все более напряженной.
В своем вечернем видеообращении на украинском телевидении он отметил, что фронт во время острой войны всегда представляет сложную ситуацию, но в последние дни она стала особенно тяжелой.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский также заявил о значительном обострении обстановки на восточном фронте из-за наращивания наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации, что привело к тактическим успехам.
Согласно опубликованной в пятницу сводке Министерства обороны Российской Федерации, за последнюю неделю украинские войска потеряли более 6600 военнослужащих на всех направлениях, при этом российскими подразделениями были уничтожены 63 единицы бронетехники и 130 орудий полевой артиллерии противника.
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«Фронт. Ситуация на фронте во время такой горячей войны всегда сложная. Но в эти дни — и особенно на донецких направлениях — становится тяжелее», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский также заявил о значительном обострении обстановки на восточном фронте из-за наращивания наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации, что привело к тактическим успехам.
Согласно опубликованной в пятницу сводке Министерства обороны Российской Федерации, за последнюю неделю украинские войска потеряли более 6600 военнослужащих на всех направлениях, при этом российскими подразделениями были уничтожены 63 единицы бронетехники и 130 орудий полевой артиллерии противника.
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Артем Кузьмин