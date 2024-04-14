Зеленский признал сложное положение ВСУ

Для завершения конфликта в Украине необходимо, чтобы она стала нейтральной и прекратила связи с США. С таким мнением выступил американский профессор Джон Миршаймер в ходе дебатов в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, передает РИА Новости.