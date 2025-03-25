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Российская армия уничтожила 10 станций Starlink и 25 пунктов управления БПЛА

Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ уничтожили 10 американских станций Starlink и 25 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Ивана Бигма.
«За сутки 2 военнослужащих ВСУ сдались в плен. Уничтожены 10 станций спутниковой связи Starlink, 25 пунктов управления БПЛА и 3 полевых склада боеприпасов противника», — поделился с агентством Бигма.

К тому же группировка ликвидировала 51 беспилотник самолетного типа. Среди потерь ВСУ числятся 13 минимизированных расчетов и одна роботизированная платформа.

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Жительница Суджи: ВСУ обещали расстрелять мирных жителей за отсутствие пропусков
25 марта 2025, 04:32

Фото: iStock/Olena_Z

По словам жительницы освобожденной Суджи в Курской области Светланы, украинские солдаты угрожали мирным жителям расстрелом за отсутствие у них спецпропусков. Этим женщина поделилась с ТАСС.
«Они (солдаты ВСУ) хотели, чтобы все получили пропуска в комендатуре. Мы не пошли, но нас чудом пронесло. А некоторых спрашивали про пропуска, и тогда уже угрожали: "Если еще раз без пропуска увижу - пристрелю"», — делится Светлана с агентством.

Женщина добавила, что с помощью пропусков жители могли свободно передвигаться по городу. При этом ее семья практически месяц не выходила из дома, но уже потом стала покидать владения, чтобы найти воду и дрова.

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Аналитик Меркурис: украинская делегация пыталась сорвать договоренности США и РФ
25 марта 2025, 04:21

Фото: iStock/sb2010

По словам британского аналитика Александра Меркуриса, украинская делегация прибыла в Эр-Рияд в попытке сорвать договоренности России и США, а также продавить инициативу Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом эксперт заявил на YouTube.
«Украинцы отправили делегацию высокого уровня во главе с министром обороны. Суть в том, что они прибыли в Эр-Рияд на экспертную встречу, не для обсуждения возрождения зерновой сделки, но чтобы сместить акцент на другие вопросы. Министра обороны на технические переговоры не отправляют, они пытались сорвать договоренности России и США, достигнутые во время телефонного разговора Путина и Трампа», — сказал Меркурис.

Эксперт отметил, что киевские власти не желают прекращать удары по объектам энергоинфраструктуры, так как соответствующее соглашение их не устраивает. Украина хочет реализовать идею Зеленского и Макрона, согласно которой стороны полностью останавливают боевые действия, а украинское небо станет беспилотной зоной под контролем европейских ВВС.

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Захарова: атакой на корреспондентов Киев вновь показал свою звериную сущность
25 марта 2025, 02:11

Фото: iStock/Silent_GOS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака ВСУ на российских корреспондентов в ЛНР вновь продемонстрировала звериную и террористическую сущность киевского режима. Слова дипломата приведены на сайте ведомства.
«Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую, звериную сущность. Серия жестоких расправ над российскими журналистами украинскими неонацистами является ещё одним красноречивым свидетельством их готовности без раздумий идти на любые преступления против мирного населения», — говорится в заявлении Захаровой.

Представитель МИД РФ отметила, что увеличение терактов со стороны киевского режима показывает понимание украинских властей в невозможности нанесения поражения России на поле боя. К тому же Захарова выразила соболезнования семьям погибших журналистов.

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Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин тяжело ранен после ударов ВСУ по ЛНР
25 марта 2025, 00:40

Фото: iStock/Motortion

Корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин был тяжело ранен во время атаки украинской армии по Луганской Народной Республике. Об этом сообщает telegram-канал «Звезды».
«Корреспондент "Звезды" Никита Гольдин тяжело ранен в результате атаки ВСУ. Он был вместе с погибшими оператором Андреем Пановым и водителем Александром Сиркели», — говорится в сообщении.

Украинские военные нанесли целенаправленный удар по гражданской машине двумя ракетами HIMARS.

Ранее стало известно о гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Журналист попал под артиллерийский огонь ВСУ.

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Названы условия полного прекращения огня на Украине
Госдеп: прекращению огня на Украине предшествует мораторий на удары в Черном море
24 марта 2025, 22:41

Фото: istockphoto/kornyeyeva

Мораторий на удары в Черноморье предшествует договоренности полностью прекратить огонь на Украине. Об этом в рамках брифинга заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс. Она подчеркнула, что цель заключается в восстановлении торговой деятельности в Черном море.
«Переговорные команды встречаются в Саудовской Аравии, обсуждают расширение режима прекращения огня на Черное море на пути к полному прекращению огня», — прокомментировала Брюс.
Перед этим стало известно, что делегации РФ и США согласовывают текст общего заявления по итогам переговоров в Саудовской Аравии. Переговоры проходят уже больше 11 часов. Диалог России и США начался 18 февраля. По оценкам экспертов, он проходил в позитивном ключе.

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