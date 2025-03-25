Российская армия уничтожила 10 станций Starlink и 25 пунктов управления БПЛА

По словам британского аналитика Александра Меркуриса, украинская делегация прибыла в Эр-Рияд в попытке сорвать договоренности России и США, а также продавить инициативу Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом эксперт заявил на YouTube.