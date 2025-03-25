Российская армия уничтожила 10 станций Starlink и 25 пунктов управления БПЛА

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Подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ уничтожили 10 американских станций Starlink и 25 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Ивана Бигма.
«За сутки 2 военнослужащих ВСУ сдались в плен. Уничтожены 10 станций спутниковой связи Starlink, 25 пунктов управления БПЛА и 3 полевых склада боеприпасов противника», — поделился с агентством Бигма.
К тому же группировка ликвидировала 51 беспилотник самолетного типа. Среди потерь ВСУ числятся 13 минимизированных расчетов и одна роботизированная платформа.
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