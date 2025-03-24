Рубио высказался об урегулировании кризиса на Украине

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Украинский кризис нельзя разрешить путем боевых действий, заявил госсекретарь США Марко Рубио на собрании кабинета американского лидера Дональда Трампа.
«У этой войны нет военного решения, ее нужно закончить путем переговоров», — сказал политик.Он подчеркнул, что конфликт решаем только при помощи дипломатии. Рубио также добавил, что сегодня российская и американская технические команды переговариваются в Эр-Рияде. Госсекретарь выразил надежду, что диалог будет прогрессивным.
Рубио заключил, что Трамп делает успешные шаги навстречу урегулированию, несмотря на «препятствия со стороны других стран». Дональд Трамп в своей предвыборной кампании обещал урегулировать конфликт «за сутки», однако позже он заявлял, что не называл конкретную дату.
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Никита Кротов