Жительница Суджи: ВСУ обещали расстрелять мирных жителей за отсутствие пропусков

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По словам жительницы освобожденной Суджи в Курской области Светланы, украинские солдаты угрожали мирным жителям расстрелом за отсутствие у них спецпропусков. Этим женщина поделилась с ТАСС.
«Они (солдаты ВСУ) хотели, чтобы все получили пропуска в комендатуре. Мы не пошли, но нас чудом пронесло. А некоторых спрашивали про пропуска, и тогда уже угрожали: "Если еще раз без пропуска увижу - пристрелю"», — делится Светлана с агентством.
Женщина добавила, что с помощью пропусков жители могли свободно передвигаться по городу. При этом ее семья практически месяц не выходила из дома, но уже потом стала покидать владения, чтобы найти воду и дрова.
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