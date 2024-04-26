Российская армия взяла под контроль село Бердычи

Фото: iStock/fortton
ВС РФ взяли под контроль село Бердычи на авдеевском направлении.
Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna). Отмечается, что подразделения группировки «Центр» выбили противника и завершают зачистку Бердычей.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина начала активно формировать новые бригады ВСУ, но пока ожидает от Запада поддержки в их оснащении.
Также президент Украины запросил у союзников больше дальнобойного вооружения, в том числе ракеты Scalp и ATACMS, а также системы ПВО «Пэтриот».
Незадолго до этого в Пентагоне было объявлено о возобновлении военных поставок на Украину на сумму 1 миллиард долларов.
Читайте также:
Командующий силами поддержки ВСУ Яковец ушел в отставку
Welt: ВСУ терпят крах и теряют позиции к северо-западу от Авдеевки
На Украине сообщили о возвращении 140 тел военнослужащих ВСУ
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина начала активно формировать новые бригады ВСУ, но пока ожидает от Запада поддержки в их оснащении.
Также президент Украины запросил у союзников больше дальнобойного вооружения, в том числе ракеты Scalp и ATACMS, а также системы ПВО «Пэтриот».
Незадолго до этого в Пентагоне было объявлено о возобновлении военных поставок на Украину на сумму 1 миллиард долларов.
Читайте также:
Командующий силами поддержки ВСУ Яковец ушел в отставку
Welt: ВСУ терпят крах и теряют позиции к северо-западу от Авдеевки
На Украине сообщили о возвращении 140 тел военнослужащих ВСУ
Алёна Самарева