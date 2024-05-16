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Артиллеристы группировки «Север» из России нанесли массированные удары по позициям Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Это было отмечено командиром мотострелкового батальона под позывным «Балашов» в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что такая артиллерийская подготовка существенно облегчила заход штурмовых групп, необходимый для продвижения вперед. Без такой подготовки штурмовикам было бы сложно продвигаться, так как противник активно оказывал сопротивление, используя стрелковое и тяжелое вооружение.
Командир отметил, что точные удары артиллерии, уничтожение важных целей и боевая поддержка способствуют подъему боевого духа среди российских военных и снижению морального духа украинских сил.
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Артем Кузьмин