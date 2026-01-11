Боец ВС РФ рассказал об уничтожении F-16 боевиков ВСУ
Российские военнослужащие заявили об уничтожении истребителя F-16, состоящего на вооружении ВСУ. Об этом сообщил командир зенитно-ракетного дивизиона с позывным Север в материале «Соловьев Live».
По его словам, цель поразили с помощью ЗРК С-300, при этом потребовалось две ракеты. Первой самолет удалось повредить, а второй — окончательно вывести из строя. Военный отметил, что операции предшествовала длительная подготовка. План прорабатывали вместе с командиром бригады, «выжидали» удобный момент.
Север также рассказал, что с декабря 2024 года расчет С-300 поразил множество целей, включая беспилотники, ракеты ATACMS и снаряды HIMARS.
Ранее сообщалось, что в сети опубликовали фото тайно переданного ВСУ США ЗРК.
