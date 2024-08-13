Российская артиллерия нанесла сокрушительный удар по позициям ВСУ под Курском

Фото: Минобороны РФ
В результате операций российских артиллеристов в приграничных районах Курской области было уничтожено около 30 украинских военнослужащих. Об этом сообщило Министерство обороны России.
По информации ведомства, расчеты 122-мм гаубиц Д-30, работающие в связке с разведывательными подразделениями мотострелковых соединений, провели успешные артиллерийские удары по позициям ВСУ на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает РИА Новости.
Кадры боевой работы гаубиц Д-30 были опубликованы в пресс-релизе министерства, демонстрируя действия российских войск в текущей обстановке на фронте.
Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку захвата территории в Суджанском районе Курской области. Как сообщил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, российские военные смогли остановить продвижение противника. Он добавил, что операция завершится полным разгромом ВСУ и выходом на государственную границу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции, а в Курской области также действуют меры чрезвычайного положения федерального уровня.
Ранее в понедельник российский президент заявил, что противник получит адекватный ответ и все поставленные перед Россией цели будут достигнуты.
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«Совместная работа разведчиков и артиллеристов позволила нанести значительный удар по противнику, в результате чего было уничтожено около 30 военнослужащих украинской армии», — говорится в официальном сообщении Минобороны.
Кадры боевой работы гаубиц Д-30 были опубликованы в пресс-релизе министерства, демонстрируя действия российских войск в текущей обстановке на фронте.
Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку захвата территории в Суджанском районе Курской области. Как сообщил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, российские военные смогли остановить продвижение противника. Он добавил, что операция завершится полным разгромом ВСУ и выходом на государственную границу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции, а в Курской области также действуют меры чрезвычайного положения федерального уровня.
Ранее в понедельник российский президент заявил, что противник получит адекватный ответ и все поставленные перед Россией цели будут достигнуты.
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Елена Перлова