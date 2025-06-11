Минобороны: силы ПВО вечером и ночью уничтожили 32 БПЛА ВСУ
В ночь с 10 на 11 июня 2025 года российские средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом проинформировало Министерство обороны России.
Согласно информации ведомства, в период с 20:00 мск 10 июня до 7:00 мск 11 июня было сбито:
- 16 БПЛА над Воронежской областью;
- 8 БПЛА над Курской областью;
- 5 беспилотников над Тамбовской областью;
- 2 БПЛА над Ростовской областью;
- 1 беспилотник в акватории Черного моря у побережья Крыма.
Эти действия подчеркивают активность российских систем ПВО в обеспечении безопасности воздушного пространства в южных регионах страны. Министерство обороны продолжает следить за ситуацией и информировать о ходе операций.
Ранее стало известно, что бойцы ВС России беспилотниками нарушают логистику ВСУ в Днепропетровской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».