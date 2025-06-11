Минобороны: силы ПВО вечером и ночью уничтожили 32 БПЛА ВСУ

11 июня 2025, 07:22

Фото: iStock/bbsferrari

В ночь с 10 на 11 июня 2025 года российские средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом проинформировало Министерство обороны России.





Согласно информации ведомства, в период с 20:00 мск 10 июня до 7:00 мск 11 июня было сбито:



