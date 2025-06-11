Беспилотники ВСУ попытались атаковать пороховой завод в российском городе

11 июня 2025, 04:08

Mash: БПЛА ВСУ атаковали Тамбовский пороховой завод в городе Котовск

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Над городом Котовск в Тамбовской области прогремели взрывы. По предварительным данным, они связаны с работой системы ПВО против беспилотников ВСУ. Дроны пытаются атаковать Тамбовский пороховой завод. Об этом сообщают Telegram-каналы Mash, SHOT и Baza, ссылаясь на очевидцев.