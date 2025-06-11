Беспилотники ВСУ попытались атаковать пороховой завод в российском городе
Над городом Котовск в Тамбовской области прогремели взрывы. По предварительным данным, они связаны с работой системы ПВО против беспилотников ВСУ. Дроны пытаются атаковать Тамбовский пороховой завод. Об этом сообщают Telegram-каналы Mash, SHOT и Baza, ссылаясь на очевидцев.
Местные жители написали о не менее чем 10-15 звуках взрывов, которые они слышали примерно 20-25 минут назад. Очевидцы говорят, что дроны ВСУ атакуют объекты в районе города, в частности, Тамбовский пороховой завод.
Жители Котовска заявили, что видели работу противовоздушной обороны по целям. Атака дронов на данный момент продолжается, официальной информации еще не поступало.
Ранее сообщалось, что в небе над Курском местные жители услышали громкие звуки, похожие на взрывы.
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