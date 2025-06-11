Беспилотники ВСУ попытались атаковать пороховой завод в российском городе

Mash: БПЛА ВСУ атаковали Тамбовский пороховой завод в городе Котовск
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Над городом Котовск в Тамбовской области прогремели взрывы. По предварительным данным, они связаны с работой системы ПВО против беспилотников ВСУ. Дроны пытаются атаковать Тамбовский пороховой завод. Об этом сообщают Telegram-каналы Mash, SHOT и Baza, ссылаясь на очевидцев.



Местные жители написали о не менее чем 10-15 звуках взрывов, которые они слышали примерно 20-25 минут назад. Очевидцы говорят, что дроны ВСУ атакуют объекты в районе города, в частности, Тамбовский пороховой завод.

Жители Котовска заявили, что видели работу противовоздушной обороны по целям. Атака дронов на данный момент продолжается, официальной информации еще не поступало.

Ранее сообщалось, что в небе над Курском местные жители услышали громкие звуки, похожие на взрывы.

Мария Моисеева

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