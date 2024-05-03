Российские бойцы ликвидировали мост через Мокрые Ялы, по которому шло снабжение ВСУ

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Точным ударом фронтовой российской авиации уничтожен мост через реку Мокрые Ялы, по которому шло основное снабжение ВСУ на времевском направлении. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Фронтовая авиация качественно и точно отработала по мосту через реку Мокрые Ялы. Удар нанесен высокоточной ракетой. По мосту ранее шла переброска основных сил и вооружений врагом на времевском направлении в сторону села Урожайное», — цитирует РИА Новости Рогова.
Он пояснил, что уничтоженный мост соединял сёла Времевка и Великая Новоселка на участке фронта на границе Запорожской области и ДНР.
Рогов считает, что после уничтожение моста может сильно сократиться интенсивность обстрелов российских позиций, кроме того, существенно сократятся поставки техники, боеприпасов и живой силы противника.
Тем временем, по словам Рогова, армия России продолжает продвигаться на времевском направлении. ВС РФ уже закрепились на окраинах Урожайного и Старомайорского. Там ведутся серьёзные боевые действия, заключил он.
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Элина Позднякова