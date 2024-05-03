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Российские бойцы ликвидировали мост через Мокрые Ялы, по которому шло снабжение ВСУ

Рогов: ВС РФ уничтожили мост через Мокрые Ялы, по которому шло снабжение ВСУ
03 мая 2024, 18:10
Фото: iStock/Denis Achberger

Фото: iStock/Denis Achberger

Точным ударом фронтовой российской авиации уничтожен мост через реку Мокрые Ялы, по которому шло основное снабжение ВСУ на времевском направлении. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Фронтовая авиация качественно и точно отработала по мосту через реку Мокрые Ялы. Удар нанесен высокоточной ракетой. По мосту ранее шла переброска основных сил и вооружений врагом на времевском направлении в сторону села Урожайное», — цитирует РИА Новости Рогова.

Он пояснил, что уничтоженный мост соединял сёла Времевка и Великая Новоселка на участке фронта на границе Запорожской области и ДНР.


Рогов считает, что после уничтожение моста может сильно сократиться интенсивность обстрелов российских позиций, кроме того, существенно сократятся поставки техники, боеприпасов и живой силы противника.

Тем временем, по словам Рогова, армия России продолжает продвигаться на времевском направлении. ВС РФ уже закрепились на окраинах Урожайного и Старомайорского. Там ведутся серьёзные боевые действия, заключил он.

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В США ожидают успехов России на Украине перед Днем Победы
NYT: США ждут, что Россия достигнет новых успехов на Украине перед Днем Победы
03 мая 2024, 18:04

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

США ожидают, что ВС РФ продолжат добиваться успехов на Украине перед Днем Победы. Об этом информирует газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Американский чиновник, чьи слова приводит издание, отметил, что украинская армия «не развалится полностью», несмотря на острую нехватку боеприпасов. Другие американские политики не думают, что Россия совершит серьезный прорыв до 9 мая.

По информации источника, аналитики при американском правительстве утверждают, что, учитывая новые вливания помощи, Киев в лучшем случае сможет стабилизировать линию боевого соприкосновения только летом, в худшем — лишь к концу текущего года.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Боевики ВСУ больше не смогут брать кредиты под залог БПЛА
03 мая 2024, 18:02

Фото: iStock/ovbelov

Нацбанк Украины запретил ломбардам и банкам брать в залог БПЛА и тепловизоры, пишет «Московский комсомолец».
По данным издания, нацбанк Украины запретил кредитным организациям и ломбардам принимать в залог товары двойного назначения, в том числе пригодные для военного использования. Так, в перечень попали дроны, тепловизоры и радиооборудование.

Отмечается, что запрет вводится в рамках исполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины «о противодействии негативным последствиям азартных игр».

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что девять из десяти военнослужащих ВСУ в зоне боевых действий страдают игровой зависимостью. Зачастую они проигрывают жалование в онлайн-казино.

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В Германии заявили о последствиях нехватки обученных солдат ВСУ
ZDF: нехватка обученных бойцов ВСУ оказывает негативное влияние на ход конфликта
03 мая 2024, 17:50

Фото: iStock/Irina Piskova

Значительная нехватка квалифицированных военнослужащих в рядах ВСУ особенно сильно отразится на ходе украинского конфликта в ближайшее время. Об этом пишет ZDF.
Отмечается, что даже набор кадров и мобилизация не смогут сразу решить кадровую проблему украинских войск.

В материале также указывается, что в стране практически исчезли добровольцы, которые хотят по собственной воле сражаться в зоне СВО. А те, кто попал в ряды ВСУ по мобилизации, должны сначала пройти базовую подготовку, затем специальную, после чего уже направляться на место несения службы.

Однако многие украинские военные, сдавшиеся в плен ВС РФ, рассказывают, что неподготовленных солдат сразу отправляют на позиции.

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#военные
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«Броня из бревен»: в Польше удивились смекалке ВС РФ в зоне СВО
Interia: российские военные придумали броню из бревен для САУ «Мста-С»
03 мая 2024, 17:30

Фото: iStock/Leestat

В зоне проведения СВО российские военные применили смекалку и нашли необычный способ защиты самоходной артиллерийской установки «Мста-С» от украинских беспилотников. Об этом пишет польское издание Interia.
Авторы статьи привели подробности необычного сооружения. По их словам, ВС РФ используют броню из бревен для САУ «Мста-С». Это позволяет защитить установку от ударов беспилотников противника.
«Действительно ли такая деревянная броня эффективна? Как ни странно, это не такое уж глупое решение», — говорится в материале.

Также обозреватели отметили, что такой способ защиты позволит отдалить возможный взрыв от стандартной брони.

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Глава МИД Британии высказался о возможной отправке войск НАТО на Украину
Кэмерон назвал опасной эскалацией отправку войск НАТО на Украину
03 мая 2024, 17:24

Фото: iStock/CatEyePerspective

Отправка войск НАТО на Украину будет опасной эскалацией, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.
Политик подчеркнул, что выступает против отправки войск Североатлантического альянса на Украину, поскольку не видит в этом необходимости. Таким образом, британский министр не согласился с идеей французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск западных стран на Украину в случае прорыва со стороны российской армии.

Ранее Кэмерон в ходе своего рабочего визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет полное право на удары по российским территориям с помощью британского вооружения.

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#конфликт
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Прокуратура ДНР направила уголовное дело американского наёмника Эллербрука в суд
03 мая 2024, 17:16

Фото: iStock/Akintevs

Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело американского наёмника из США Марка Уильяма Эллербрука, который принимал участие в боевых действиях против ВС РФ на стороне ВСУ. Об этом сообщили в пресс службе прокуратуры ДНР, передаёт РИА Новости.
«Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего Эллербрука Марка Уильяма. Он обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что Эллербрук Марк Уильям приехал на Украину 3 марта 2022 года. И вступил в ряды ВСУ в качестве наёмника, согласившись принимать участие в боевых действиях против ВС ДНР и ВС РФ. За это он получил сумму, эквивалентную одному миллиону рублей.

Мужчине удалось скрыться от следствия. Он объявлен в международный розыск. Столичный Басманный суд заочно заключил его под стражу. В настоящее время дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

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#наемник
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Сбежавший от приговора за расстрел в Чечне спецназовец Ульман умер на СВО
Пропавший до приговора за расстрел в Чечне спецназовец Ульман умер на СВО
03 мая 2024, 17:03

Фото: iStock/gorodenkoff

Осужденный по делу расстрела в Чеченской республике капитан спецназа Эдуард Ульман умер в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает издание «Новая Бурятия».
О смерти Ульмана сообщили главе местной общественной организации союза военнослужащих и матери погибшего. По данным некоторых источников, боец до сих пор числится в федеральном розыске.

Уточняется, что в 2007 году Ульман заочно был приговорен к четырнадцати годам тюремного заключения за расстрел шести мирных жителей во время Второй чеченской войны. Среди них была 41-летняя мать семерых детей, при этом она была беременна восьмым ребенком.

Ранее сообщалось, что Томский гарнизонный военный суд приговорил к 8 годам тюремного срока военного Константина Бабенко за уклонение от службы.

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NYT: на дополнительную доставку Storm Shadow для ВСУ могут понадобиться недели
03 мая 2024, 16:42

Фото: iStock/PavelRodimov

Доставка обещанных Британией дополнительных ракет большой дальности Storm Shadow на Украину может занять несколько недель, информирует New York Times.
Отмечается, что часть вооружения, входящего в новый пакет помощи, начала пребывать за несколько недель до того, как власти сообщили о нем.

Ранее британский министр обороны Грант Шэппс заявил, что Великобритания может передать систему лазерного оружия DragonFire Украине через несколько лет. Данный вид оружия способен наносить удар «по любой видимой цели», однако в основном он используется для противовоздушной обороны.

Напомним, британский премьер-министр Риши Сунак в рамках визита в Польшу сообщил в выделении киевскому режиму дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи.

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ВС РФ ударили по нефтебазе, снабжавшей топливом подразделения ВСУ
03 мая 2024, 16:35

Фото: iStock/Leonid Ikan

Армия России ударила по нефтебазе «Баловное», которая снабжает топливом подразделения украинских боевиков.
Об этом сообщило Минобороны России. Другой информации о пораженном объекте и характере полученных дефектов в оборонном ведомстве не приводят. Уточняется, что удар был нанесен дальнобойным оружием.

Кроме нефтебазы за прошедшие сутки ВС РФ ликвидировали 102 района сосредоточения живой силы и техники украинских боевиков. После одного из ударов был уничтожен радиолокатор и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПТ.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО заметили 30-километровый «царь-поезд» из двух тысяч вагонов. Они представляют собой преграду для пехоты и для бронетехники противника.

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