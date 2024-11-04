Российские военные захватили 43 опорных пункта ВСУ

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Бойцы группировки российских войск «Запад» за сутки захватили 43 опорных пункта ВСУ. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
Отмечается, что бойцы ВС России нанесли удар по живой силе и технике врага в населенных пунктах Голубовка, Копанки, Ямполовка, Ивановка, Торское, Терны и в Серебрянском лесничестве.
Бигма подчеркнул, что также были ликвидированы 8 пунктов управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи Starlink, 9 минометных расчетов и два дрона ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Бигма подчеркнул, что также были ликвидированы 8 пунктов управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи Starlink, 9 минометных расчетов и два дрона ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова