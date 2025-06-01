Госдеп США: РФ и Украина должны сами принимать решения по урегулированию конфликта
У США есть свои требования по урегулированию украинского конфликта, но решения должны принимать Москва и Киев. Об этом объявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс в эфире Fox News.
Соединенные Штаты Америки не желают, чтобы переговоры между Москвой и Киевом затягивались на месяцы и годы. Они полагают, что каждый день имеет значение, уточнила официальный представитель госдепартамента.
«Условия урегулирования конфликта… должны быть между сторонами, Украиной и Россией. Мы посадили людей за стол переговоров. Они знают, какие наши требования, но это действительно будет зависеть от них», — обратила внимание Тэмми Брюс.
Она подчеркнула, что, несмотря на активную позицию американского лидера Дональда Трампа, условия урегулирования Российской Федерации и Украине необходимо обсуждать напрямую.
Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подтвердил слова главы МИД Турции Хакана Фидана о том, что мирного урегулирования на Украине можно добиться уже в текущем году.