Госдеп США: РФ и Украина должны сами принимать решения по урегулированию конфликта

01 июня 2025, 15:21

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У США есть свои требования по урегулированию украинского конфликта, но решения должны принимать Москва и Киев. Об этом объявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс в эфире Fox News.





Соединенные Штаты Америки не желают, чтобы переговоры между Москвой и Киевом затягивались на месяцы и годы. Они полагают, что каждый день имеет значение, уточнила официальный представитель госдепартамента.





«Условия урегулирования конфликта… должны быть между сторонами, Украиной и Россией. Мы посадили людей за стол переговоров. Они знают, какие наши требования, но это действительно будет зависеть от них», — обратила внимание Тэмми Брюс.