США обеспокоены неспособностью Украины сбивать российские ракеты

Фото: iStock/Andrey Atanov
Украинские системы ПВО не в состоянии сбивать ракеты, выпущенные российской армией. Об этом пишет Military Watch Magazine.
«Хотя украинские источники утверждают, что в прошлом ПВО страны успешно перехватывало удары ракет "Кинжал", международные аналитики ставят это под сомнение из-за ограниченных возможностей систем, которыми располагают ВСУ», — говорится в статье.
Согласно материалам, ракеты ВС РФ «Кинжал» имеют сложную траекторию движения и высокую маневренность, что делает ее более выносливой. Автор также напомнил, что украинские военные довольно часто говорят о том, что ВСУ не способны сбить, например, крылатую ракету Х-22.
Читайте также:
Немецкий генерал Бюлер заявил о неэффективности украинских систем ПВО
Украину предупредили о более мощных российских ракетах
МО РФ: ПВО за сутки перехватила 10 снарядов РСЗО Vampire чешского производства
Элина Позднякова