США обеспокоены неспособностью Украины сбивать российские ракеты

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в 2022 году планировал «дерзкое контрнаступление», которое бы изолировало российские силы в Крыму, однако США не одобрили такой план. Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на новую книгу журналиста Wall Street Journal Ярослава Трофимова.