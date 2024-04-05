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Российские военные нашли и выкопали пропавший скандальный танк «Азовец»

05 апреля 2024, 09:44
Фото: iStock/Dmitry Andreev

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российские военные нашли под землей и выкопали пропавшую скандально известную бронемашину «Азовец» украинского националистического полка «Азов»*. Об этом рассказал представитель ремонтно-эвакуационного подразделения с позывным «Карат».
Ранее украинские СМИ сообщали, что «Азовец» разработали в 2015 году в качестве танка для ведения боя в городских условиях. Его стоимость составляет пять миллионов долларов. В 2016 году единственный экземпляр «Азовца» похитили в Киеве. В этом подозревали боевиков «Азова»*.

«Со временем продвижения наших войск местные жители показали, что в какое-то время там закопали какой-то из образцов техники. Наши ремонтно-эвакуационные подразделения прибыли к этому месту. И вот перед вами эта техника находится сейчас», – цитирует РИА Новости «Карата».


Он выразил мнение, что на Украине сделали вид, что попытались создать что-то новое, выбили на это деньги, а сделали один никчёмный экземпляр, на котором вместо приборов ночного наблюдения установлена камера от домофона.

* Запрещенная в России террористическая организация.
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«Подвиг рядового Максимова»: раненый пулеметчик ВС РФ в одиночку уничтожил 27 военных ВСУ
Раненый российский пулеметчик Максимов ликвидировал 27 бойцов ВСУ
05 апреля 2024, 09:23

Фото: iStock/Tomas Ragina

Пулеметчик штурмового отряда Родимир Максимов с позывным «Бурхат» в одиночку ликвидировал 27 украинских боевиков. Об этом пишет издание «Известия».
В начале боя в районе Новомихайловки ранило командира группы, в которой состоял «Бурхат». Тогда боец взял командование на себя и с отрядом захватил опорный пункт украинских военных. В том бою Максимов получил ранение в ногу и руку, однако он продолжил выполнять боевую задачу.

Когда ВСУ на бронированной машине попытались контратаковать занятый российской штурмовой группой рубеж, Максимов, подпустив врага на расстояние огневого поражения, из пулемета Калашникова уничтожил всю группу ВСУ в составе 27 человек.

Ещё два дня Максимову с другими бойцами пришлось оборонять занятую позицию. Они смогли уничтожить танк противника и группу боевиков ВСУ. До прибытия подкрепления раненый «Бурхат» отправился к соседнему опорному пункту ВС РФ, чтобы взять патроны. Путь лежал через минное поле.

«600 метров было до следующего пункта. Где наши были. Там я без остановки по полю бегал. По минному. Дошел. Повезло тоже», — рассказал Максимов.

За героизм и мужество рядовой Родимир Максимов представлен к высокой государственной награде.

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Глава Ейска Бублик: ПВО отразила террористическую атаку в небе над Кубанью
05 апреля 2024, 09:11

Фото: iStock/e-crow

Глава Ейска Роман Бублик заявил, что ПВО отразила террористическую атаку в небе над Кубанью. Об этом Бублик написал в своем Telegram-канале.
Глава города подчеркнул, что Ейский район и Краснодарский край находятся под надежной защитой. По словам Бублика, разрушения на территории района отсутствуют.

Он добавил, что российские войска сработали оперативно. Бублик также напомнил о том, что нельзя публиковать видеоматериалы работы ВС РФ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что прошлой ночью и ранним утром система противовоздушной обороны сбила или подавила 53 украинских беспилотника в разных регионах России.

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#всу
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ВС РФ вошли в пригород Часова Яра, ПВО сбила 53 БПЛА: Последние новости СВО
05 апреля 2024, 08:38

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские войска вошли в пригород Часова Яра, об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. В то же время, по сообщениям Минобороны РФ, за минувшую ночь системы ПВО сбили 53 вражеских беспилотника над территориями российских регионов.
О последних новостях специальной военной операции расскажет редакция «Радио 1».

Часов Яр


Город Часов Яр расположен в артёмовском районе Донецкой Народной Республики. После того, как в мае 2023 года был освобождён Артёмовск, за который шли долгие и кровопролитные бои, ВС РФ начали оттеснять ВСУ дальше, и упёрлись в Часов Яр.

Сегодня советник губернатора ДНР Ян Гагин сообщил, что российской армии удалось подобраться к пригороду Часова Яра, однако, по его словам, за год обороны ВСУ удалось превратить этот населённый пункт в полноценный укрепрайон. Политик заявил, что ВС РФ будут освобождать город так, чтобы максимально сберечь личный состав.

При этом, как сообщил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в беседе с Lenta.ru, освобождение Часова Яра станет переломным момент в спецоперации. После того, как российской армии удастся освободить Часов Яр, будут открыты пути на Краматорск и Славянск, после чего вся Донецкая Народная Республика будет освобождена.

53 беспилотника сбито над регионами РФ


В ночь на 5 апреля украинские войска совершили массовую атаку на российские регионы. Как сообщили в Минобороны РФ, над территорией Ростовской области было перехвачено и уничтожено 44 беспилотных летательных аппарата, по одному дрону ВСУ ликвидировали в Курской, Белгородской и Саратовской областях. Ещё шесть БПЛА ПВО сбила над территорией Краснодарского края.

Белгородская область


Самые массированные атаки с начала специальной военной операции ВСУ совершают на приграничную Белгородскую область. Особенно жестокие удары украинская армия нанесла по региону в дни, когда в России проводились президентские выборы (15-17 марта). Таким образом ВСУ старались дестабилизировать ситуацию в стране.

После смертоносных обстрелов власти Белгородской области приняли решение вывезти из региона несовершеннолетних. Вчера глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что по разным регионам России уже развезли 9 тысяч белгородских детей. Помимо этого, глава региона освободил выпускников белгородских школ от сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

Американский военный заключил контракт с Минобороны


Бывший американский военнослужащий, который участвовал в освобождении Авдеевки, 4 апреля в Югре подписал контракт с российским министерством обороны. Ранее он принимал участие в спецоперации в составе интернационального батальона «Пятнашка».

Подписав контракт американец заявил, что в России «потрясающая» социальная поддержка. По его словам, служба в РФ – это наименьший вклад, который он может внести.

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#днр
#сво
#всу
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ПВО отразила массовый налёт беспилотников ВСУ, всего сбито 53 дрона над территорией РФ
МО: минувшей ночью ПВО сбила 53 беспилотника ВСУ над территорией России
05 апреля 2024, 07:44

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью и ранним утром система противовоздушной обороны сбила или подавила 53 украинских беспилотника в разных регионах России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи и раннего утра 5 апреля пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что в Ростовской области перехвачено и уничтожено 44 вражеских беспилотника. По одному дрону ВСУ ликвидировали в Курской, Белгородской и Саратовской областях. При этом шесть БПЛА ПВО сбила над территорией Краснодарского края.

В ночь на пятое апреля губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что в Морозовском районе региона системы ПВО отразили атаку более 40 беспилотников.

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#бпла
#всу
#пво
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Армия России вошла в пригород Часова Яра
Советник Пушилина Гагин: Армия России вошла в пригород Часова Яра
05 апреля 2024, 07:23

Фото: iStock/zim286

Армия России вошла в пригород Часова Яра, однако ВСУ за год успели создать там серьезные укрепления и минные заграждения. Такое заявление сделал советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
«От наших позиций до самого города, до Часов Яра остается где-то около полукилометра. Иногда это расстояние больше, но, в принципе, это примерно так. Скажем так, мы уже в пригороде», — цитирует РИА Новости Гагина.

При этом он пояснил, что город фактически превращён в укрепрайон ВСУ. Армия России будет брать город так, чтобы максимально сберечь личный состав.

Гагин рассказал, что ВСУ отступили в Часов Яр после выхода из Артёмовска и усиливали здесь свою группировку на протяжении почти года. Всё это время они готовились к штурму ВС РФ. Советник Пушилина также добавил, что в городе есть инженерные укрепления, а территория заминирована, поэтому наступление будет вестись поэтапно.

«Противник окопался серьезно. Залился бетоном за это время, они готовились», — заключил Гагин.

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Губернатор Бусаргин: БПЛА уничтожили в Энгельсе Саратовской области
05 апреля 2024, 07:02

Фото: istock / NiseriN

В Энгельсе Саратовской области уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом проинформировал губернатор региона Роман Бусаргин в Телеграм-канале.
«В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков, предварительно, нет», — написал глава области.
Ночью 5 апреля сообщалось о массированной атаке в Морозовском районе Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев заявил, что системой ПВО было уничтожено более 40 целей.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Боец рассказал, как Т-80 обеспечивают под Работино продвижение мотострелков
Командир роты: Танки T-80 обеспечивают продвижение мотострелков под Работино
05 апреля 2024, 06:37

Фото: istock / cla78

Экипажи танков Т-80 42-й дивизии обеспечивают продвижение мотострелковых подразделений в районе Работино в Запорожской области путём поддержки с закрытых огневых позиций, а также прямой наводки. Об этом рассказал командир танковой роты с позывным «Ястреб» в разговоре с РИА Новости.
«Но так продвигаемся, конечно, потихоньку, да. Вот тоже приехали недавно с Работино. То есть нам дают задачу, мы выезжаем, отрабатываем. ЗОП или прямая наводка... Если мы плохо отработаем, то пехота не сможет выполнить свои задачи. Поэтому ответственность большая тоже на танкистах у нас лежит», — заявил собеседник информагентства.
Как утверждает военнослужащий, между выполнением боевых задач танкисты тренируются на полигонах. Бойцы отрабатывают фланговую стрельбу в движении, которая повышает выживаемость техники на поле боя.

Он также добавил, что принимает участие в спецоперации с 24 февраля 2022 года и участвовал в боях в Донецкой области, под Марьинкой и на ​Запорожье.

«Участвовал в боях, когда мы выбивали противника из лесополос, с позиций, участвовал в городских боях — ну в населенных пунктах. Довожу личному составу свой опыт, опыт боевых товарищей, с которыми действовали, отрабатываем тактические моменты», — рассказал командир.
Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ покинули некоторые позиции на окраине Часового Яра. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
#сво
#военные
#вс рф
#стрельба
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В ДНР сообщили, что ВСУ покинули некоторые позиции на окраине Часового Яра
Кимаковский: ВСУ покинули несколько позиций на окраине Часового Яра
05 апреля 2024, 05:39

Фото: istock / Anna_Anikina

Вооруженные силы Украины отвели личный состав с некоторых позиций поблизости Часового Яра. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.
«На окраинах Часового Яра для вооруженных формирований Украины сложилась не самая благоприятная ситуация, в которой они были вынуждены покинуть ряд своих позиций», — заявил Кимаковский.
Он также добавил, что несколько военных были отведены вглубь линии обороны.

Ночью 5 апреля губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о массированной атаке. В Морозовском районе региона системы ПВО отразили более 40 беспилотников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#днр
#сво
#вс рф
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В Одесской области прогремели взрывы
«Общественное»: в Одесской области прогремело несколько взрывов
05 апреля 2024, 04:37

Фото: istock / 3DFOX

В Одесской области раздались взрывы. Об этом информирует украинский телеканал «Общественное».
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе звучит воздушная тревога.

«На Одесчине были слышны взрывы», — сообщает телеканал.
Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

До этого сообщалось о взрывах в Харькове.

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