«Со временем продвижения наших войск местные жители показали, что в какое-то время там закопали какой-то из образцов техники. Наши ремонтно-эвакуационные подразделения прибыли к этому месту. И вот перед вами эта техника находится сейчас», – цитирует РИА Новости «Карата».





Ранее украинские СМИ сообщали, что «Азовец» разработали в 2015 году в качестве танка для ведения боя в городских условиях. Его стоимость составляет пять миллионов долларов. В 2016 году единственный экземпляр «Азовца» похитили в Киеве. В этом подозревали боевиков «Азова»*.Он выразил мнение, что на Украине сделали вид, что попытались создать что-то новое, выбили на это деньги, а сделали один никчёмный экземпляр, на котором вместо приборов ночного наблюдения установлена камера от домофона.* Запрещенная в России террористическая организация.