Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25

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За минувшие сутки российские средства ПВО сбили военный самолет ВСУ в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Веселая Гора Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Также добавляется, что перехвачены реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и американская противорадиолокационная ракета HARM. Также российским силам за минувшие сутки удалось уничтожить 27 вражеских беспилотников на территориях ЛНР и ДНР.
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Элина Позднякова