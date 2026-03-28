Российская ПВО сбила 155 беспилотников ВСУ за ночь
Российские силы ПВО уничтожили 155 украинских беспилотников в ночь с 27 на 28 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По информации ведомства, атака велась в период с 23:00 пятницы до 07:00 субботы по московскому времени. Вражеские БПЛА вторглись в воздушное пространство 17 регионов страны.
Дроны подавили над территориями Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской и Новгородской областей, Республики Крым и Московского региона.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
