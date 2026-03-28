Губернатор Ярославской области доложил о погибших и пострадавших после налёта ВСУ на регион
При атаке дронов на Ярославскую область погиб ребёнок, несколько людей пострадали
При атаке украинских беспилотников на Ярославскую область погиб ребёнок. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
По его словам, в момент удара ВСУ несовершеннолетний находился в частном доме в одном из садоводческих товариществ Ярославского района. Родителей погибшего госпитализировали в тяжёлом состоянии, также пострадала жительница соседнего дома.
«Выражаю соболезнования близким. Вся необходимая помощь, а также материальные выплаты будут предоставлены в полном объеме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности», — добавил Евраев.Всего в регионе на момент 06:29 (мск) нейтрализовали свыше 30 дронов. Подтверждается, что в результате налёта БПЛА оказались повреждены не только несколько жилых домов, но и торговый объект.
Губернатор предупредил, что на территории области могут оставаться обломки дронов. Он призвал местных жителей не прикасаться к фрагментам в случае обнаружения. Следует отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.