Губернатор Ярославской области доложил о погибших и пострадавших после налёта ВСУ на регион

28 марта 2026, 06:53

При атаке дронов на Ярославскую область погиб ребёнок, несколько людей пострадали

При атаке украинских беспилотников на Ярославскую область погиб ребёнок. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.





По его словам, в момент удара ВСУ несовершеннолетний находился в частном доме в одном из садоводческих товариществ Ярославского района. Родителей погибшего госпитализировали в тяжёлом состоянии, также пострадала жительница соседнего дома.





«Выражаю соболезнования близким. Вся необходимая помощь, а также материальные выплаты будут предоставлены в полном объеме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности», — добавил Евраев.