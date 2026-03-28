Мощные взрывы прогремели в двух российских городах
Утром 28 марта в двух городах Самарской области прогремели взрывы. Об этом сообщает телеграм-канал SHIOT.
Очевидцы слышали громкий гул в небе, после чего около 05:30 по московскому времени в разных районах Чапаевска и Новокуйбышевска раздались хлопки. Предварительно, системы ПВО уничтожали цели в небе.
В регионе объявили ракетную опасность, а также режим «Ковер», закрывший воздушное пространство. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Минобороны РФ ситуацию пока не комментировало.
Перед этим губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о погибших и пострадавших после атаки ВСУ на регион.
