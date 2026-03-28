Дрозденко сообщил об уничтожении 15 украинских дронов над Ленинградской областью
В Ленинградской области уничтожили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в личном канале на платформе МAX.
Около четырех утра он предупредил местных жителей, что в воздушном пространстве Ленобласти объявлена опасность БПЛА. В настоящий момент системы ПВО и радиоэлектронной борьбы все еще отражают атаку дронов ВСУ. По предварительным сведениям, разрушений на земле нет, никто из людей не пострадал.
Из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти затруднено авиасообщение с Калининградом. В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов, написали в пресс-службе Росавиации.
Ранее «Радио 1» передавало, что этой ночью в Ярославле обломки сбитого беспилотника ВСУ упали рядом с жилым домом. Предварительно, повреждения получила пристройка с магазином «Магнит».
Читайте также: