Российская ПВО сбила 163 украинских дрона и 20 снарядов РСЗО за сутки

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За последние сутки российские системы противовоздушной обороны сбили 163 украинских беспилотных летательных аппарата и 20 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire.
Согласно официальному заявлению, с начала спецоперации были уничтожены 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 16443 беспилотных летательных аппарата, 487 зенитных ракетных комплексов, 15562 танка и другие боевые бронированные машины, 1251 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8480 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20027 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Артем Кузьмин