Стало известно, каким оружием ВС РФ уничтожили телевышку в Харькове

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Армия России уничтожила телевышку в Харькове с помощью универсального межвидового планирующего высокоточного боеприпаса УМПБ Д-30СН. Об этом рассказал военный эксперт, полковник в запасе Эдуард Басурин.
Данный боеприпас может использоваться не только авиацией, но и реактивной артиллерией. Он может лететь к цели по заданным координатам или может наводиться на цель летчиком самолета-носителя.
Он также рассказал, что Д-30СН имеет малую эффективную отражающую поверхность. Из-за этого ПВО противника не может засечь её и тем более сбить.
Басурин отметил, что новый боеприпас начали применять в зоне спецоперации в марте текущего года. При этом в России уже налаживается его массовое производство.
Напомним, 22 апреля стало известно, что российские войска уничтожили телевышку в Харькове. На конструкции была установлена антенна связи ПВО Украины, что являлось законной целью российских военных.
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«Целями УМПБ Д-30СН являются склады с оружием и боеприпасами, укрепления и другие и объекты ВСУ, для уничтожения которых нерационально применять супердорогие ракеты "Искандер" или "Оникс"», — цитирует Басурина «МК».
Он также рассказал, что Д-30СН имеет малую эффективную отражающую поверхность. Из-за этого ПВО противника не может засечь её и тем более сбить.
Басурин отметил, что новый боеприпас начали применять в зоне спецоперации в марте текущего года. При этом в России уже налаживается его массовое производство.
Напомним, 22 апреля стало известно, что российские войска уничтожили телевышку в Харькове. На конструкции была установлена антенна связи ПВО Украины, что являлось законной целью российских военных.
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Элина Позднякова