Российская ПВО уничтожила 11 украинских БПЛА за ночь

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В минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны России успешно ликвидировали 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся с территории Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
По информации ведомства, уничтожение БПЛА произошло в различных регионах страны. Так, три беспилотника были сбиты над Тульской областью, два — над Белгородской и Курской областями соответственно. Кроме того, по одному беспилотному летательному аппарату был уничтожен над Брянской, Калужской и Орловской областями, а также еще один — над территорией Республики Крым.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Дарья Осипова